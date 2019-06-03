США готовы заключить с Ираном новое соглашение – Помпео

Госсекретарь рассчитывает, что санкции США вынудят Иран изменить свой политический курс и сесть за стол переговоров

Фото: AFP

США готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведет атомное оружие. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Rheinische Post.

"Мы гарантируем, что Иран никогда не станет обладать атомным оружием. Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он будет готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности для производства атомного оружия, которое представляет угрозу миру", - сказал Помпео.

Касаясь заключенной в 2015 году сделки с Ираном, госсекретарь отметил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, она "напрямую" ведет к обладанию Ираном ядерного оружия.

"Я считаю совершенно так же. Этого нельзя принять, поэтому мы вышли из сделки", – заметил Помпео.

"Кроме того, мы не можем закрывать глаза на то, что от Ирана исходят и другие угрозы, непосредственно в Германии, в центре Европы. Иранская ракетная программа развивается, Иран везде в мире размещает членов движения "Хезболлах", осуществляет атаки в Европе", – утверждал госсекретарь США.

По его словам, "ядерная сделка ничего в этом не изменила".

Помпео рассчитывает, что санкции США вынудят Иран изменить свой политический курс и сесть за стол переговоров.

"Мы ожидаем, что Иран это сделает. Президент Трамп много раз говорил о том, что если Иран будет готов, то и мы будем готовы возобновить переговоры", - сказал Помпео.

По его мнению, санкции также привели к тому, что у сил, которые поддерживает Иран, гораздо меньше военных средств, чем было ранее.

"Ресурсов (у Ирана) становится все меньше", – считает он.

Напомним, президент Хасан Рухани предположил, что Иран, возможно, пожелает провести переговоры, если Соединенные Штаты проявят к нему уважение и не будут оказывать давление на Тегеран.

Также ранее Госсекретарь Майкл Помпео заявлял, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

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