США готовят "драконовские санкции" против России

Сегодня, 02:01

Второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу

Фото: AFP
Фото: AFP

В США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции".

Госдепартамент США сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений американского закона о запрете военного применения химического и биологического оружия от 1991 года. Это потянет за собой ужесточение санкций, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает Reuters.

В свою очередь глава международного комитета Палаты представителей Эд Ройс призвал администрацию Трампа "действовать быстро", чтобы "противостоять российской агрессии". Конгрессмен выразил сожаление в связи с тем, что у Белого дома нет четкого плана по введению второго пакета санкций, который должен последовать из-за несоблюдения закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, в августе США ввели новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе объяснили, что под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.
США, санкции, химоружие, санкции против России , Госдепартамент, Нойерт, Скрипаль, Солсбери

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: AFP

Запад мешает Кремлю: Путин рассказал, на что влияют санкции

Вчера, 19:59

Президент РФ назвал международные санкции попытками давления и шантажа покупателей вооружений

Россия

фото AFP

Лавров обвинил ЕС "в раскручивании санкционной спирали"

Вчера, 03:02

Москва готова отменить свои контрсанкции, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, считает глава МИД РФ
Загрузка...

США

Фото: AFP

Будут новые санкции: у советника Трампа есть неприятная новость для Кремля

26 Октября, 17:27

У США еще остаются идеи, как наказать Россию из-за войны на Донбассе, вмешательство в выборы и отравление Скрипалей

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Италия использует тему санкций для решения экономических проблем - глава МИД Польши

25 Октября, 07:58

Яцек Чапутович уверен, что Италия, как и другие страны, последуют за мнением Еврокомиссии и Совета ЕС

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России на полгода

22 Октября, 20:29

Европейский союз принял к сведению это решение и приветствовал его

Евросоюз

Фото: AFP

Крупнейшие банки Скандинавии заморозили счета российского миллиардера

22 Октября, 18:03

Борис Ротенберг, чье состояние оценивается в 1,1 млрд долларов, уже подал в суд на Danske, Handelsbanken и Nordea Bank
Загрузка...