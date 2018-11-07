США готовят "драконовские санкции" против России

Второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу

В США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции".

Госдепартамент США сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений американского закона о запрете военного применения химического и биологического оружия от 1991 года. Это потянет за собой ужесточение санкций, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает Reuters.

В свою очередь глава международного комитета Палаты представителей Эд Ройс призвал администрацию Трампа "действовать быстро", чтобы "противостоять российской агрессии". Конгрессмен выразил сожаление в связи с тем, что у Белого дома нет четкого плана по введению второго пакета санкций, который должен последовать из-за несоблюдения закона.

Напомним, в августе США ввели новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением советского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе объяснили, что под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.