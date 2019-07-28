США готовят новые санкции против Кубы

Вашингтон обвиняет Гавану в репрессиях и попытке дестабилизации в Венесуэле

Фото: Pixabay

Вашингтон готовится к введению новых санкций США против Кубы. По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, новые экономические меры будут введены в ближайшее время, написал он в своем Twitter.

"Мы продолжим ограничивать приток долларов США кубинскому режиму в ответ на его намеренное игнорирование прав человека, подавление голосов оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы", - сообщил дипломат.

Также он добавил, что Вашингтон "возлагает на режим ответственность за эти действия, поскольку мы поддерживаем кубинцев, которые борются за свободу!"

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

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