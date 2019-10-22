США готовят план полного вывода американских войск из Афганистана

В Минобороны разрабатывается план поспешного вывода войск из Афганистана на случай, если соответствующее решение будет принято в ближайшие недели

/ Фото: AFP

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам одного из них, в Минобороны разрабатывается план поспешного вывода войск из Афганистана на случай, если соответствующее решение будет принято в ближайшие недели. Как отмечает телекомпания, в оборонном ведомстве готовятся к тому, что приказ о выводе американских военнослужащих может последовать столь же неожиданно, как в ситуации с Сирией.

При этом источники подчеркивают, что в настоящий момент разработка порядка действий на случай вывода американских ВС носит скорее превентивный характер и являет собой пример "разумного планирования", поскольку речи о подготовке такого приказа пока не идет. Однако один из источников отметил, что действия Трампа относительно Сирии можно считать "генеральной репетицией" того, к чему он готовится в Афганистане.

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Ранее газета The New York Times сообщила о том, что США начали постепенно сокращать свое военное присутствие в Афганистане и уже вывели оттуда 2 тысячи военнослужащих. По ее данным, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер подтвердил, что численность американских военнослужащих этой стране сократилась примерно до 12 тысяч человек.

Как отмечает издание, это произошло несмотря на то, что Вашингтон пока не достиг соглашения с представителями радикального движения "Талибан", предусматривающего вывод войска США из Афганистана. Кроме того, как сообщили изданию афганские и американские источники, общая численность контингента США в этой стране может вскоре сократиться до 8,6 тысячи человек.

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Министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани обсудил вопросы борьбы с терроризмом и двусторонние отношения. По словам главы Пентагона, сокращение Соединенными Штатами численности своего контингента в Афганистане произойдет без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране.

Напомним, не так давно президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с представителями движения "Талибан" о мирном урегулировании ситуации в Афганистане "мертвы".

Также мы сообщали, что в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

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