США готовятся перебросить дополнительные войска в Польшу: подробности

Согласно планам, на территорию Польши должны направить по меньшей мере 1000 солдат

Американские военные в грузинском городе Поти. Фото: Минобороны Грузии.

Соединенные Штаты готовятся перебросить дополнительные войска в Польшу. Об этом будет заявлено во время визита польского президента Анджея Дуды в США, передает Financial Times.

Как сообщается, в Польшу должно быть направлено по меньшей мере 1000 солдат, благодаря чему на территории страны будет базироваться около 5,5 тыс. военнослужащих США.

Повышение численности должно повысить качество американской группировки. Специально для них будет построен учебный тренировочный центр. Также должно увеличиться число бойцов спецподразделений.

Ранее сообщалось, что Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении американского военного присутствия в Польше. Как заявил министр обороны республики Мариуш Блащак, во время предстоящего в июне визита президента Польши Анджея Дуды в США "дойдет до завершения как минимум первого этапа процесса, связанного с усилением военного присутствия США в Польше".

Как мы писали ранее, президенты Польши и США во время встречи в Белом доме обсудили новые контракты на поставку вооружения и размещение постоянных американских военных баз на польской территории.

В свою очередь, в Кремле разразились истерикой из-за намерения Польши разместить у себя базу США.

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