США грозит вторая волна эпидемии COVID-19: подробности

В Соединенных Штатах, где побили новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки, вторая волна распространения коронавируса может начаться зимой и стать более тяжелой, чем нынешняя. Об этом заявил глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд, передает Washington Post.

"Существует вероятность того, что новая атака вируса на нашу страну зимой станет еще более тяжелой, чем та, через которую мы только что прошли", – отметил он.

По словам Редфилда, США, возможно, придется одновременно столкнуться с эпидемиями COVID-19 и сезонного гриппа, что станет колоссальной нагрузкой для системы здравоохранения.

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Редфилд добавил, что федеральные власти и власти штатов должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной второй волне заболевания. В частности, по его мнению, следует максимально расширять масштабы тестирования на коронавирус и отслеживания контактов заразившихся.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 824 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45 тысяч человек.

Отметим, в США 20 штатов готовятся к отмене карантина.

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