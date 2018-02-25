США грозят черным списком россиянам из-за КНДР

Соединенные штаты активно взаимодействуют с Россией и Китаем по вопросу санкций в отношении КНДР, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Безусловно, Россия и Китай являются двумя странами, торгующими с ними (с КНДР – ИФ), и мы активно работаем с ними обеими", – сказал он журналистам.

По его словам, США "готовы вносить в черные списки российские суда" или суда других государств, если они нарушают каким-либо образом санкции США и Совета Безопасности ООН.

"Позвольте мне прояснить: будь то российские суда, китайские, нам все равно, чьи это суда. Если у нас имеется разведданные, указывающие на то, что люди занимаются вещами (в нарушение санкций – ИФ), мы введем против них санкции", – пояснил министр.

Напомним, недавно Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

Ранее Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына.

Также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с заявлением, что США больше никогда не смогут начать войну и угрожать войной КНДР, поскольку в Северной Корее завершено формирование ядерных сил.

Напомним, что Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проводимых ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тысяч баррелей) объем поставляемого ей топлива.