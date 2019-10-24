США хотят официально покинуть Парижское соглашение по климату

4 ноября — самый ранний срок, когда администрация Трампа сможет направить в ООН уведомление о выходе из соглашения

/ Фото: AFP

Администрация США готовится к официальному выходу из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на лиц, знакомых с ситуацией.

Представитель Госдепартамента США "отказался сообщить, подготовлено ли официальное уведомление ООН о начале процесса, который займет год, и по итогам которого США смогут официально выйти из числа участников глобальных усилий по ограничению масштабов потепления климата".

Газета в этой связи напомнила, что согласно правилам, предусмотренным в Парижском соглашении по климату, 4 ноября — самый ранний срок, когда администрация Трампа сможет направить в ООН письменное уведомление о выходе из соглашения.

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Напомним, в 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. Главная цель соглашения – удержать глобальное потепление на уровне не более двух градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции. Однако многие считают, что эта цель является уже недостаточной.

Между тем в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в соглашении.

Добавим, что на саммите G7 генсек ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Глава ООН подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю.

Видео: Reuters

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