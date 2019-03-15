США хотят ограничить поставки оружия Венесуэле
Правоохранительные органы Венесуэлы используют американскую экипировку для нападения на своих же граждан
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял законопроект, который запрещает продажу определенных видов американского оружия, оборонных изделий и средств для борьбы с преступностью силам безопасности Венесуэлы.
Авторы "Закона об ограничениях на поставки оружия Венесуэле" утверждают, что правоохранительные органы Боливарианской Республики используют американскую экипировку для борьбы с уличными беспорядками и слезоточивый газ для нападения на своих же граждан. Инициатива запретит такого рода экспорт.
Часть находящихся в черном списке законопроекта средств защиты и техники уже запрещено экспортировать в Венесуэлу президентским указом Дональда Трампа. Конгрессмены хотят кодифицировать этот запрет и включить в перечень технические средства наблюдения и резиновые пули. Теперь законопроект обсудит контролируемая демократами Палата представителей.
Напомним, что ранее продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.
В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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