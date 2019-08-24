США хотят открыть генконсульство в Гренландии

Инициативу по открытию генконсульства Госдепартамент объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике

/ Фото: AFP

Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на копию письма.

По данным агентства, инициативу по открытию генконсульства Госдепартамент объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.

Отмечается, что американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании, затем было закрыто в 1953 году. Новое генконсульство США планируют открыть в следующем году в Нууке, столице острова, территория которого находится в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

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Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

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Комментируя это, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею покупки Гренландии "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

В ответ на нежелание Дании обсуждать сделку касательно крупнейшего острова в мире Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября официальный визит президента США в королевство.

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