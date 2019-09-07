США хотят преодолеть напряженность в отношениях с Ираном: Помпео рассказал как

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Соединенные Штаты стремятся преодолеть возникшую напряженность в отношениях с Ираном посредством дипломатии. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Университете штата Канзас.

"Президент (США Дональд) Трамп сказал, что рад был бы встретиться с руководством Ирана. Рад – это, возможно, несколько преувеличено, но точно готов встретиться с ними, поскольку в конечном счете мы хотим разрешить это с помощью дипломатии", – сказал он.

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"Революционный режим в Иране является центральной проблемой на Ближнем Востоке, порождающей нестабильность", – заявил глава американской дипломатии.

По его утверждению, именно действия Ирана являются причиной "трудностей, с которыми сталкивается Ирак в обеспечении своего суверенитета", а также "проблем безопасности на северной границе Израиля". Кроме того, Тегеран поддерживает правительство президента Башара Асада в Сирии и повстанческую группировку "Ансар Аллах" (хуситов) в Йемене, добавил госсекретарь США.

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"Наша задача – создать условия, при которых их (Ирана – Ред.) поведение изменится", – подчеркнул Помпео.

Ранее Помпео заявил, что США призывают своих союзников присоединиться к американским санкциям в отношении Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

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