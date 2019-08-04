Точная дата начала размещения техники пока не известна

/ Фото: СНБО

США хотят вскоре разместить ракеты средней дальности в Азии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B 2019-08-04T10:28:00+03:00 США Точная дата начала размещения техники пока не известна

Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования. Об этом заявил министр обороны страны Марк Эспер.

По информации ведомства, мериканские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая. После того, как накануне ДРСМД приостановил действие, администрация Трампа формально не связана соответствующими обязательствами.

Пока точно неизвестно, когда это может быть сделано.

"Я предпочитаю в течение месяцев (...), но такие вещи имеют тенденцию занимать больше времени, чем вы ожидали", – сказал Эспер журналистам на борту самолета по пути в Сидней, цитирует агентство Reuters.

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Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что этот вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых оно коснется.

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Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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