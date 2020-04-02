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США и 22 страны объявили о начале масштабной операции по борьбе с наркотиками

2 апреля, 03:34

Елена Кузьмич

Южное командование ВС США в сотрудничестве с 22 странами нарастит операции по пресечению перевозок наркотиков по морю

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции по борьбе с наркотрафиком в Западном полушарии, американские военные проведут ее в сотрудничестве с 22 странами.

"В то время как правительства и народы концентрируют свое внимание на коронавирусе, существует возрастающая угроза от картелей, преступников, террористов и других враждебных сил, которые попытаются воспользоваться ситуацией в свою пользу, а мы (США – Ред) не должны позволить этому случится", – сказал президент.

По его словам, Южное командование ВС США в сотрудничестве с 22 странами нарастит операции по пресечению перевозок наркотиков по морю. Он отметил, что с этой целью США направят в регион дополнительные эсминцы, авиацию, силы береговой охраны и самолеты-разведчики.

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"Министерство обороны совместно с нашими партнерами начинает усиление антинаркотической операции в восточной части Тихого океана и регионе Карибского моря", – затем заявил шеф Пентагона Марк Эспер.

Он отметил, что эта инициатива является частью политики администрации по борьбе с притоком наркотиков в США.

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"Мы не должны позволять наркокартелям использовать пандемию для того, чтобы угрожать жизни американцев", – подчеркнул шеф Пентагона.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил на брифинге, что США в настоящий момент приходится вести войну с несколькими врагами одновременно – с COVID-19, с террористами, с наркокартелями. Он напомнил, что ежегодно из-за приема наркотиков умирают около 70 тысяч американцев.

Ранее сообщалось, что в Киеве изъяли партию наркотиков на 1,5 миллиона гривен.

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США Дональд Трамп наркотик

Источник: Интерфакс

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