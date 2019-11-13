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США и Китай готовы к заключению сделки в рамках торговых договоренностей

13 ноября, 01:31

Они ужасно хотят заключить сделку, - заявил Дональд Трамп

/ Фото: AFP

США и Китая могут в ближайшее время заключить соглашение в рамках первого этапа урегулирования споров о торговле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Говоря о китайской стороне, он отметил: "Они ужасно хотят заключить сделку". "Именно мы решаем, хотим ли мы ее заключить или нет, — продолжил американский лидер. — Мы близки к этому. Значительный первый этап в торговых договоренностях с Китаем может быть реализован. Это может произойти скоро".

"Но мы согласимся на сделку только, если она будет выгодна для США, наших рабочих и наших прекрасных компаний", — добавил Трамп.

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Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

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США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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Китай США пошлины соглашение торговая война

Источник: ТАСС

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