США и Китай начали обсуждение второй фазы торговой сделки

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки с Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне

/ Фото: Reuters

США и Китай уже приступили к обсуждению второй фазы торговой сделки, соглашение по первой фазе которой было подписано в Вашингтоне. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News Channel вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

"Мы уже начали обсуждения по второй фазе сделки", — заявил Пенс, не раскрыв какие-либо подробности.

"Как я уже говорил сегодня, американский народ может быть уверен в том, что президент США Дональд Трамп при наличии первой фазы сделки будет продолжать решительно отстаивать рабочие места в Америке по мере продолжения переговоров, нацеленных на установление свободных, справедливых и взаимовыгодных торговых отношений с Китаем в долгосрочной перспективе", — заверил вице-президент США.

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Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки с Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Как известно, осенью 2019 года произошло очередное обострение торговой войны между Китаем и США. Так, с 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

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В ответ Китай начал вводить дополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Эксперты неоднократно отмечали, что обострение торговой войны может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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