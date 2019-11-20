США и Китай прорабатывают детали торговой сделки

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Власти США и Китая сейчас прорабатывают детали, касающиеся сделки по торговле, она, вероятнее всего, будет достигнута. Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Он выразил уверенность в том, что китайская сторона не сомневается в готовности президента США Дональда Трампа вводить новые пошлины на китайскую продукцию. "Думаю, они понимают, что он настроен серьезно", — отметил Росс. "Вопрос в проработке деталей и корректировке. Лишь таким путем можно понять, имеется ли на самом деле договоренность или нет. Именно это сейчас происходит", — добавил он.

По словам Росса, администрация Трампа "настроена оптимистично" относительно перспектив заключения сделки. Министр заострил внимание на том, что американский лидер не считает необходимым спешить в этом вопросе. "Его устраивает любой исход", — пояснил Росс. "Ему нравится, что мы взимаем пошлины", — добавил он.

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11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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