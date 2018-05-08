США и Китай сделали заявление по санкциям против КНДР

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник во время телефонного разговора договорились о важности сохранения санкций против КНДР до полной ликвидации ее ядерной и ракетной программ. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам переговоров, сообщает ТАСС.

"Президент Трамп и председатель Си [Цзиньпин] договорились о важности дальнейшего применения санкций в отношении Северной Кореи до тех пор, пока она окончательно не свернет свои ядерную и ракетную программы", – отмечается в документе.

Главы двух государств также обсудили "сегодняшнюю встречу председателя Си [Цзиньпина] с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", а также ситуацию вокруг Корейского полуострова. Трамп также "подтвердил свои обязательства обеспечить сбалансированность отношений между Соединенными Штатами и Китаем в сферах торговли и инвестиций".

Напомним, 7-8 мая Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Даляне (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) и отметил значительный прогресс в китайско-северокорейских отношениях. Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, а также обсудили ситуацию на Корейском полуострове в свете подготовки встречи на высшем уровне между лидерами КНДР и США.

В настоящий момент Вашингтон и Пхеньян продолжают обсуждать детали этого саммита. Трамп сообщал, что встреча может пройти в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея через три или четыре недели.