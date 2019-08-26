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США и Китай возобновят торговые переговоры

26 августа, 23:57

Трамп имел телефонный звонок из Китая, во время которого стороны договорились возобновить торговые переговоры

/ Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки (США) и Китай решили возобновить торговые переговоры относительно снижения пошлин.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по завершению саммита G7 во Франции, передает BBC.

По словам президента США, в воскресенье, 25 августа, он имел телефонный звонок из Китая, во время которого стороны договорились возобновить торговые переговоры.

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"Китай звонил вчера вечером... сказал, давайте вернемся к столу (переговоров. – Ред.). Так что мы возвращаемся к столу", – заявил Трамп.

Напомним, в пятницу, 23 августа, Трамп резко повысил тарифы на миллиарды долларов китайского импорта в ответ на новые пошлины из Пекина. Китай пока не комментирует, но ранее призывал к "спокойствию" для разрешения спора.

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Новости "Сегодня" писали, что Китай с 1 января на три месяца приостановил взимание пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, а 31 марта заявил о продлении принятых мер на неопределенный срок.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее. Позже США решили отложить введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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Китай США переговоры саммит Трамп торговая война G7

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