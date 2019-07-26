США и КНДР возобновят переговоры

Ким Чен Ын пришлёт свою группу для переговоров

Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что консультации на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова буду возобновлены примерно через две недели. Об этом шеф американской дипломатии заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил президенту США Дональду Трампу, что пришлет свою рабочую группу для консультаций с нашей", — сказал Помпео. "Я ожидаю, что это произойдет через пару недель", — добавил он.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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