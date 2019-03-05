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США и НАТО расширяют масштабы военного присутствия в Черном море

Сегодня, 19:42

Тему западного военного присутствия в Черном море обсудили в Сенате

Фото: twitter.com/Saturn5_
Фото: twitter.com/Saturn5_.
США и НАТО расширяют масштабы военного присутствия в Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4fb/ad3/5c44fbad30826.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4fb/ad3/5c44fbad30826.jpg США Тему западного военного присутствия в Черном море обсудили в Сенате

Вооруженные силы США и Организации Североатлантического договора (НАТО) расширяют масштабы своего военного присутствия в Черном море. Это подтвердил во вторник Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

"Соединенные Штаты и НАТО расширили масштабы своего присутствия в Черном море", - сказал военачальник.

В связи с этим Скапарротти напомнил, что 1 марта Черное море покинул ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук", находившийся там с 19 февраля. Это был второй за последние два месяца американский ракетный эсминец, входивший в Черное море, отметил генерал, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

"Мы считаем, что необходимость этого есть. Мы расширили (масштабы своего присутствия в Черном море), как и наши союзники. У НАТО прямо сейчас есть флот в Черном море", – добавил Скапарротти. По всей видимости, он имел в виду военные учения Североатлантического альянса Poseidon 19, которые начались в пятницу, 1 марта, в румынском порту Констанца.

С точки зрения Скапарротти, мимо внимания руководства России не проходят сигналы, направляемые США и НАТО за счет отправки в Черное море своих кораблей.

"Откровенно говоря, им (россиянам – Ред.) не нравится наше присутствие в Черном море, но это международные воды, и нашим кораблям следует там ходить, а нашим самолетам – летать", – добавил генерал.

Тему западного военного присутствия в Черном море он комментировал по просьбе сенатора Джони Эрнст (республиканки от штата Айова). Законодатель отметила, что недавно вернулась из рабочей поездки в Украину. При этом Эрнст сообщила, что так называемый "квалификационный курс", то есть первоначальный этап подготовки, спецназа украинских ВС проводят американские инструкторы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил свое присутствие в акватории Черного моря.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона.

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Тег США, НАТО, Черное море, Скапаротти

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Источник:

ТАСС

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