США и Польша договорились о расширении военного сотрудничества

Президенты выступят с объявлением, касающимся будущего отношений обеих стран в военной сфере

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Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда объявят в среду о достигнутых договоренностях, касающихся военного сотрудничества двух стран. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга.

Оба президента выступят с "существенным объявлением, касающимся будущего отношений обеих стран в военной сфере", отметил представитель администрации. Он отказался предоставлять какие-либо детали по данному объявлению. "Это значительно улучшит наши отношения в военной сфере, а также укрепит обороноспособность и сдерживание в Европе и нашу приверженность обязательствам по НАТО".

Он утверждал, что новые договоренности США и Польши соответствуют Основополагающему акту Россия — НАТО. "Объявление будет полностью соответствовать обязательствам, которые мы приняли в рамках НАТО", — сказал ведущий брифинга. "Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность обеспечению безопасности региона и укрепить американо-польские партнерские отношения в области безопасности в соответствии с целями и планами НАТО", — отметил представитель администрации США. По его словам, "новый аспект наших военных отношений" "будет включать в себя расстановку сил".

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон и Варшава достигли договоренностей, согласно которым в Польшу будут направлены дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих к уже дислоцированным там 4 тыс. человек.

Напомним, Польша и США обсуждают увеличение американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить 1,5 - 2 млрд долларов на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

Как сообщалось, президент Польши предложил закрепить членство в ЕС и НАТО в Конституции страны. Анджей Дуда считает, что необходимо гарантировать присутствие страны в ЕС и НАТО.

Ранее Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики.

"Я надеюсь, что это присутствие (НАТО) с годами будет расширяться, что у нас будут не только солдаты из разных армий Североатлантического альянса, но также будут часто проводиться учения, потому что чрезвычайно важно координировать действия подразделений, проводить совместные тренировки солдат, чтобы довести до совершенства выход из различных ситуаций и выполнение различных задач тактического характера", - сказал Дуда.

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