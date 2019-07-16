США и Россия обсудят новое ядерное соглашение

Трамп заявил, что Китай хотел бы стать участников ядерного соглашения с участием США и России

Фото: Getty Images

Представители США и России собираются обсудить в среду, 17 июля, в Женеве идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, к которому может присоединиться и Китай. Об этом сообщили высокопоставленные источники в Белом доме, передает Reuters.

По информации собеседников агентства, делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан, кроме него в ее состав войдут главный помощник в Совете национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон, представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства национальной безопасности.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать участников ядерного соглашения с участием США и России.

"Мы обсуждали возможность заключения трехстороннего договора. Я уже говорил на эту тему с Китаем, они очень хотят быть участниками [ядерного] соглашения. Мы обсуждали это в ходе торговых переговоров, они заинтересовались этим даже больше, чем торговлей", - сообщил Трамп.

Ранее Кремль ответил на предложение Трампа по ядерному разоружению. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москве нужны более конкретные предложения.

Также сообщалось, что Москва считает необходимым согласовать с Вашингтоном совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США и Россия обсудят новое ядерное соглашение". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"