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США и Россия обсудят новое ядерное соглашение

16 июля, 09:50

Трамп заявил, что Китай хотел бы стать участников ядерного соглашения с участием США и России

Фото: Getty Images

Представители США и России собираются обсудить в среду, 17 июля, в Женеве идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, к которому может присоединиться и Китай. Об этом сообщили высокопоставленные источники в Белом доме, передает Reuters.

По информации собеседников агентства, делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан, кроме него в ее состав войдут главный помощник в Совете национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон, представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства национальной безопасности.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать участников ядерного соглашения с участием США и России. 

"Мы обсуждали возможность заключения трехстороннего договора. Я уже говорил на эту тему с Китаем, они очень хотят быть участниками [ядерного] соглашения. Мы обсуждали это в ходе торговых переговоров, они заинтересовались этим даже больше, чем торговлей", - сообщил Трамп.

Ранее Кремль ответил на предложение Трампа по ядерному разоружению. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москве нужны более конкретные предложения.

Также сообщалось, что Москва считает необходимым согласовать с Вашингтоном совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта.

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Тег Россия, США, ядерное соглашение

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