США и Россия запускают стратегический диалог – Госдеп

Предварительную встречу, нацеленную на запуск таких переговоров, проведут в Хельсинки

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США и Россия намерены начать стратегический двусторонний диалог по широкому кругу вопросов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

Предварительную встречу, нацеленную на запуск таких переговоров, проведут в Хельсинки заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Замглавы внешнеполитического ведомства США во вторник начал поездку по Европе, первым пунктом которой стало посещение столицы Финляндии. У него запланированы в Хельсинки консультации с должностными лицами Финляндии и "политическими директорами 28 стран – членов ЕС в целях обсуждения трансатлантической безопасности, наряду с другими представляющими взаимный интерес вопросами".

"Заместитель госсекретаря Хейл также увидится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи с целью запуска широкого стратегического политического диалога по американо-российским отношениям", – отмечается в сообщении для печати, которое распространило внешнеполитическое ведомство США.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что отношения Вашингтона и Москвы будет определять украинский вопрос.

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