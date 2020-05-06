США и Старый Свет обвиняют Китай, а во Франции нашли "нулевого пациента": как мир борется с коронавирусом

Смертность от коронавируса в США бьет рекорды. ФОТО: REUTERS/BS

Уничтожение доказательств про вспышку коронавируса и запугивание врачей. Именно на это пеняет международная группа спецслужб, которая опубликовала досье об умышленном сокрытии фактов относительно COVID-19 в Китае. С обвинениями в адрес Пекина выступил и госсекретарь США Майк Помпео. Говорит, что вирус распространился из лаборатории, а не с рынка в Ухане. И утверждает, что у администрации США есть доказательства. Недавно за сутки в Америке погибло почти столько же людей, как во время терактов 11 сентября – 2909 человек. Всего же в мире заразились более трех с половиной миллионов человек.

"Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были исследовательские центры, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир испытал влияние вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории", – из заявления госсекретаря США Майка Помпео.

С обвинениями в адрес Китая выступила и западная разведка. Лондонская газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии написала о том, что власти Китая долгое время скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане. А это стоило тысяч человеческих жизней.

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В Италии, где от вируса умерло больше всего человек в Европе, а карантин длился дольше, чем в любой другой стране, со вчерашнего дня стартовал второй этап снятия ограничений. Возвращаются к работе заводы и стройплощадки – всего четыре с половиной миллиона человек. Гражданам разрешат гулять в парках. А вот большие магазины, музеи, кино и школы не будут работать еще как минимум две недели. Рестораны продолжат готовить только на вынос.

"Готовим заказ на сегодня, это единственное, что можем делать в нынешней ситуации. Мы решили доставлять пищу только в вакуумной упаковке, чтобы гарантировать соблюдение санитарних стандартов", – говорит шеф-повар Фабио ди Вилио.

Глоток свободы почувствовали и в Испании. Впервые за почти два месяца людям разрешили прогулки и занятия спортом на улице. Для этого власти разработали график – взрослые утром и вечером, дети днем, а старики с десяти до юга.

"Конечно, я счастлив только потому, что не должен сидеть дома с женой, два месяца было достаточно. Теперь могу быть без нее часами, а за это многие готовы даже заплатить", – отмечает Ансельмо, житель Мадрида.

С вчерашнего дня открылись и небольшие непродовольственные магазины, а клиентов – по записи начали принимать парикмахерские. Переход страны к привычной жизни продлится до конца июня.

А вот во Франции пока без послаблений. Но потерпеть осталось неделю. С 11 мая планируют открыть детские сады, начальные школы, небольшие музеи и магазины. Число жертв, новых инфицированных и людей в реанимации уменьшается. А медики говорят, что вероятно, нашли нулевого пациента. Мужчина заболел еще в конце декабря и заразил своих детей.

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А тем временем Великобритания опередила Италию по числу смертей от коронавируса и вышла на первое место в Европе. Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики Великобритании. Известно, что бюро включают в свои данные также смерти с подозрением на COVID-19 на дому, в домах престарелых и хосписах.

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