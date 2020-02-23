США и "Талибан" договорились по Афганистану: что решили

После подписания соглашения между США и талибами начнутся внутри афганские переговоры

США намерены подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" 29 февраля. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"В последние недели в ходе консультаций с правительством национального единства американские переговорщики в Дохе (столица Катара – Ред.) пришли к договоренности с представителями "Талибана" по значительному и общенациональному сокращению насилия в Афганистане. Ожидается, что в рамках успешной реализации этой договоренности будет продвигаться вперед подписание соглашения между США и "Талибаном". Мы готовимся к подписанию 29 февраля", - говорится в заявлении.

Отмечается, что вскоре после этого состоятся внутриафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться перманентного прекращения огня на территории Афганистана.

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Ранее СМИ со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщили о достижении правительством и талибами соглашения о режиме снижения уровня насилия.

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Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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