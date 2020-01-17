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США и "Талибан" возобновили переговоры: подробности

17 января, 08:05

Переговорные группы встретились в Катаре

/ Фото: AFP

США и афганское движение "Талибан" возобновили переговоры. Представители сторон встретились в Катаре.

"Переговорная группа во главе с политическим заместителем лидера движения и главой политического офиса в Катаре муллой Барадаром Ахундом встретилась с американской переговорной группой во главе с Халилзадом (специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад – ред.), чтобы обсудить подписание соглашения и связанные с ним церемонии", – сообщил пресс-секретарь политического бюро талибов в Дохе Сухайль Шахин.

Он добавил, что переговоры продлятся несколько дней. Представители Штатов пока что не комментировали происходящее.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное движение "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном.

"Мы встречались с талибами. Раньше они не хотели прекращения огня, но теперь хотят. Мы достигли значительного прогресса за последние шесть месяцев и в то же время выводим свои войска", – отметил Трамп.

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Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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Катар США переговоры возобновление талибан

Источник: Интерфакс

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