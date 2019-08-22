США и Турция готовы совместно действовать в Сирии

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Соединенные Штаты Америки и Турция намерены немедленно предпринять шаги по реализации достигнутых ранее договоренностей по проведению операций в Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении Минобороны США по итогам телефонных переговоров главы Пентагона Марка Эспера и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Руководители министерств обсуждали безопасность на северо-востоке Сирии. "Хотя технические детали еще предстоит проработать, Эспер и Акар подтвердили намерение предпринять незамедлительные скоординированные шаги для реализации механизма, что было продемонстрировано созданием Центра проведения совместных операций в Турции", — отметили в Пентагоне.

Главы ведомств подчеркнули, что такие действия являются реальным путем обеспечения безопасности и стабильности на турецко-сирийской границе, а также "ограничения любых несогласованных военных операций, которые могут подорвать общие интересы".

В начале августа делегация американских военных провела серию переговоров в Анкаре, и было решено открыть в Турции Центр проведения совместных операций. Эти договоренности достигнуты в то время, как Турция готовится к новой операции в Сирии к востоку от Евфрата. Эта территория в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны. Их поддерживают США, но эти отряды признаны террористическими в Турции. Анкара заявляет, что такое положение дел угрожает ее безопасности.

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Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

Сейчас Анкара старается проработать шаги, которые необходимо будет реализовать, когда американцы покинут зону операции.

В 2017 году Турция объявила об успешном завершении наземной военной операции "Щит Евфрата", которая была начата в 2016 году на севере Сирии против "Исламского государства" и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции".

В 2018 году Генштаб Турции заявил о начале наземной операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн против курдских вооруженных формирований.

В то же время, напомним, в Пентогане уже жестко раскритиковали планы турецкого президента Реджепа Эрдогана провести военную операцию в Сирии. Новый министр обороны США Марк Эспер назвал ее "неприемлемой". Он заверил, что Соединенные Штаты предотвратят одностороннее вторжение Турции в Сирию, но выразил надежду на то, что Вашингтону удастся достичь соглашения с Анкарой по этому вопросу.

Мы также сообщали о мощном взрыве в сирийском городе Африн, где в воздух взлетел припаркованный в центре города автомобиль. Жертвами атаки стали 11 человек, еще 35 были ранены.

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