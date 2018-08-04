США и Япония выступают за продолжение давления на КНДР

На КНДР нужно продолжить давление до тех пор, пока не будет проведено ядерное разоружение. к такому мнению пришли госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает ТАСС.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, встреча Помпео и Коно прошла в Сингапуре в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Оба чиновника согласились, что "давление должно продолжаться до тех пор, пока КНДР не проведет денуклеаризацию".

Этот же вопрос поднимался в ходе встречи Помпео с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва. Напомним, историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына произошла 12 июня в Сингапуре. Тогда было принято совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР пойти на полную денуклеаризацию полуострова, а США обязались дать гарантии безопасности.

Ранее Северная Корея и США договорились о создании рабочих групп по ликвидации ядерной программы Пхеньяна.



Напомним, 1 июня Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре. Перед отлетом в Сингапур Трамп назвал предстоящий саммит США – КНДР единственной возможностью для лидера Северной Кореи изменить положение в стране к лучшему. Он заявил, что разберется в истинных намерениях северокорейского партнера с первых минут переговоров, и не будет тратить время, если почувствует, что конкретных результатов можно не ждать.





