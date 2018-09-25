США и Южная Корея подписали договор о свободной торговле

Сегодня, 04:01

После подписания соглашения Трамп заявил, что страны показали редкий "пример дружбы и сотррудничества в торговле"

 

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали новое соглашение о свободной торговле между двумя странами. Церемония подписания транслировалась на сайте Белого дома.

"Я рад сегодня здесь в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина официально объявить об успешном завершении переговоров по новому соглашению о свободной торговле между США и Южной Кореей", – заявил Трамп.

"Это великолепный день для Соединенных Штатов, и это великолепный день для Южной Кореи", – добавил он.

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"С самого начала я пообещал американскому народу, что я пересмотрю наши торговые соглашения, чтобы убедиться в том, что эти договоренности являются честными и обоюдными", – подчеркнул американский лидер.

"Моя администрация – первая, действительно сдержавшая свое слово", – добавил он.

"Сегодня мы внесли поправки и изменения, чтобы усовершенствовать существующие соглашения", – сказал, в свою очередь, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

"Компании из обеих стран теперь смогут взаимодействовать в более стабильных условиях", – добавил он.

Как сообщалось, в конце августа США и Мексика достигли предварительного соглашения о пересмотре ключевых положений Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Мексикой. 

Договоренность США и Мексики теперь представлена на одобрение третьего участника соглашения – Канады. Отметим, ранее канадский премьер Джастин Трюдо заявлял, что Канада не хочет менять NAFTA на двустороннее соглашение с США.
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