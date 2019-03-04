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США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения: почему их считают "решающими"

Сегодня, 09:18

Предстоящие учения важны для подготовки и поддержания боеготовности армий двух стран

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
США и Южная Корея возобновляют совместные военные учения: почему их считают "решающими" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ccb/b50/5c7ccbb50a17d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ccb/b50/5c7ccbb50a17d.jpg США Предстоящие учения важны для подготовки и поддержания боеготовности армий двух стран

В понедельник, 4 марта, стартуют совместные американо-южнокорейские командно-штабные учения под кодовым названием Dong Maeng. Об этом сообщило командование силами США в Южной Корее и объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

"Dong Maeng, что значит "Союз", пришли на смену ранее проводимых весной военных учений Key Resolve и Foal Eagle, и будут сосредоточены на проведении стратегических, оперативных и тактических аспектах общевойсковых операций на Корейском полуострове", – говорится в совместном заявлении.

Предстоящие учения важны для подготовки и поддержания боеготовности армий двух стран, а также "имеют решающее значение для поддержания и укрепления Североатлантического союза", – отмечается в заявлении.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и южнокорейский министр обороны Чон Ген Ду утвердили предложение командования американских войск в Южной Корее и командования ВС Южной Кореи о прекращении проведения ежегодных совместных военных учений Kye Resolve и Foal Eagle, сообщил Пентагон в ночь на воскресенье.

"Министры рассмотрели и одобрили решение, рекомендованное командующим силами США в Южной Корее и объединенным комитетом начальников штабов ВС Южной Кореи... Обе стороны решили завершить практику проведения серий учений Kye Resolve и Foal Eagle", – сообщил Пентагон.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил, что делегация США на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое 28 февраля восприняла его слова как требование отмены всех санкций в отношении Пхеньяна, что было неприемлемо.

Также мы рассказывали, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына.

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Тег Корея, США, учения

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Источник:

Интерфакс-Украина

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