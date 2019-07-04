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США инициировали в ВТО спор с Индией из-за ответных мер на пошлины

4 июля, 19:36

Индия заявила, что ее действия разрешены соглашением ВТО о защитных мерах

Фото: Pixabay

Соединенные Штаты обратились с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными Индией дополнительными тарифами на ряд американских товаров в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на индийские сталь и алюминий. Запрос США на проведение консультаций с Индией, являющийся формальным уведомлением о начале тяжбы, опубликован в четверг на сайте ВТО.

"Мои власти поручили мне запросить консультации с правительством Индии относительно введенных Индией дополнительных тарифов на определенные товары, произведенные в Соединенных Штатах", — говорится в письме американского представителя, направленном в ВТО.

США расценивают индийские дополнительные тарифы, установленные с июня 2018 года по июнь 2019 в отношении ряда американских товаров, как нарушение положений Генерального соглашения о тарифах и торговле от 1994 года и несправедливую дискриминацию производителей США.

Вместе с тем, как пояснил журналистам один из представителей на торговых переговорах в Женеве, попросивший не называть его имени, индийские тарифы стали ответом на повышение администрацией президента США Дональда Трампа пошлин на сталь и алюминий в марте 2018 года. Индия заявила, что ее действия разрешены соглашением ВТО о защитных мерах. США с этой аргументацией не согласны.

Ранее США инициировали в ВТО аналогичные споры с Россией, Китаем, Евросоюзом и Турцией, которые, как и Индия, приняли ответные меры после повышения Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий.

При этом ранее ВТО также приняла решение, что США предоставляли некоторые субсидии авиастроительному концерну Boeing.

Тем временем, 5 апреля Всемирная торговая организация (ВТО) обнародовала свой окончательный доклад по делу DS512 "Россия – Меры, касающиеся транзитных перевозок", которое инициировала Украина. Претензии Украины не были удовлетворены. То есть Украина проиграла.

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Тег товары, ВТО, Индия, США

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Источник:

ТАСС

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