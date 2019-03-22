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США используют все мирные средства для ослабления Ирана и "Хезболлы" – Помпео

Сегодня, 19:38

"Хезболла" имеет народную базу в Ливане и представляет одну из основных религиозных общин страны

Фото: AFP
США используют все мирные средства для ослабления Ирана и "Хезболлы" – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg США "Хезболла" имеет народную базу в Ливане и представляет одну из основных религиозных общин страны

Соединенные Штаты будут продолжать использовать все возможные мирные средства для того, чтобы ослабить влияние Ирана и "Хезболлы" на Ближнем Востоке. Об этом, как передал телеканал Эм-ти-ви, заявил в пятницу на пресс-конференции в Бейруте госсекретарь США Майкл Помпео.

Он назвал "Хезболлу" главным препятствием на пути реализации чаяний ливанского народа.

"Ливанцы не должны страдать из-за связей "Хезболлы" с терроризмом, – сказал глава американского внешнеполитического ведомства. - От них потребуется мужество, чтобы противостоять ее преступным угрозам и вмешательству".

По словам Помпео, существование вооруженного крыла "Хезболлы", которое "присвоило себе право решать вопросы войны и мира, является вызовом ливанскому государству и втягивает его в проиранскую ось".

Он также сообщил, что Иран ежегодно выделяет на поддержку этой шиитской партии 700 млн долларов, отметив при этом, что санкции, введенные Вашингтоном против Тегерана, перекроют каналы ее финансирования.

Помпео ранее провел переговоры в Бейруте с президентом Ливана Мишелем Ауном. Как передало агентство Аль-Ватания со ссылкой на пресс-службу главы государства, Аун на встрече с госсекретарем США заявил, что "Хезболла" имеет народную базу в Ливане и представляет одну из основных религиозных общин страны.

Ранее в США заявляли, что Иран тратит миллиард долларов в год на поддержку "Хезболлы" и палестинских группировок.

Также мы сообщали, что Израиль готовит военную операцию на территории Ливана.

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Тег Иран, США, хезболла, Помпео

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Источник:

ТАСС

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