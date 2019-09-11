Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

США испытали гиперзвуковые ракетные сани

11 сентября, 04:29

Сани развили скорость до 10 тыс. 620 километров в час

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).

Подробности испытания не сообщаются. Согласно The Drive, на авиабазе "мог тестироваться почти любой компонент, который необходим для ускорения и передвижения на гиперзвуковых скоростях".

Реклама

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

В тренде
Зеленский высказался о легализации оружия, а Джонсон готов умереть ради Brexit: главные заявления недели

Кроме того, в рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Напомним, ранее в этом году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео США испытания гиперзвуковое оружие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маск озвучил печальный прогноз для всего человечества
Маск озвучил печальный прогноз для всего человечестваСША
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фото
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фотоСША
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
У берегов США загорелся корабль
У берегов США загорелся корабльСША

Новости партнеров

Loading...