США испытали гиперзвуковые ракетные сани

Сани развили скорость до 10 тыс. 620 километров в час

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Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).

Подробности испытания не сообщаются. Согласно The Drive, на авиабазе "мог тестироваться почти любой компонент, который необходим для ускорения и передвижения на гиперзвуковых скоростях".

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, в рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Напомним, ранее в этом году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

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