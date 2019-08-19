США испытали крылатую ракету на дальность, которую запрещал договор с Россией

Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км, сообщили в Пентагоне

Ракета 9М729 "Новатор" / Фото: Минобороны РФ

США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования. Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км", - цитирует в понедельник заявление Пентагона агентство Reuters.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая.

Реклама

Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых это касается.

Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама