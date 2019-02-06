США испытали межконтинентальную ракету: опубликовано видео
Пуск учебной ракеты совершили из подземной шахты на территории авиабазы Ванденберг в Калифорнии
В штате Калифорния американские ВВС провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Как пишет издание Noozhawk, пуск учебной ракеты был совершен 5 февраля в 23:01 по местному времени (9 часов утра 6 февраля по киевскому времени) из одной из нескольких подземных шахт на территории авиабазы Ванденберг.
О результатах испытаний американские власти пока не сообщали.
Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, принятая на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего страна располагает 450 такими ракетами, они останутся на вооружении как минимум до 2020 года. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
Напомним, что в ноябре Пентагон уже проводил испытания этой ракеты. В последствии американские военные сообщили, что Minuteman III успешно поразила учебную цель, которая была расположена в Тихом океане.
Также мы писали об успешном испытании этой ракеты в апреле 2017 года, когда боеголовка ракеты успешно долетела до полигона на атолле Кваджалейн примерно в 4,2 тысячи миль от места старта.
Кроме того, сообщалось, что в США провели испытания гиперзвуковой ракеты. Предполагают, что ракета выступит в роли носителя для оборудования, позволяющего проводить исследования — в частности, в области микрогравитации. США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями. Запускать же ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.
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