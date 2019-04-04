США из-за России нужно спешно выводить в космос элементы противоракетной обороны — ведомство

Противники США, как Россия и Китай на этом направлении "не дремлют и не теряют время зря".

США из-за России нужно спешно выводить в космос элементы противоракетной обороны — ведомство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/827/e40/5c6827e404809.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/827/e40/5c6827e404809.png 2019-04-04T01:10:30+03:00 США Противники США, как Россия и Китай на этом направлении «не дремлют и не теряют время зря».

Соединенным Штатам необходимо из-за России и Китая без промедления создавать группировку спутников на околоземных орбитах и датчиков орбитальных систем противоракетной обороны. Об этом заявил директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэл Гривз

Гривза попросили изложить доводы в пользу продолжения тех направлений американской системы ПРО, которые профинансированы недостаточно. "Нам абсолютно необходимо продолжать двигаться вперед. Эту работу надо проделать сейчас или завершить позднее", — ответил глава Агентства по ПРО США, упомянув начало материально-технического обеспечения датчиков орбитальных систем противоракетной обороны, системы охлаждения криогенного топлива и развертывание антенн с солнечными батареями.

По словам Гривза, такие противники США, как Россия и Китай на этом направлении "не дремлют и не теряют время зря". "Угроза надвигается и надвигается все быстрее. Причина, по которой я включил это в список своих приоритетов, не обеспеченных фондами, состоит в том, что время является нашим врагом. Давайте не будем его терять", — резюмировал он, рекомендовав Конгрессу одобрить дополнительное финансирование материально-технического обеспечения датчиков орбитальных систем противоракетной обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

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