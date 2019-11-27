США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

Еще не завершило изучение, касающееся изменений в конструкции самолета 737 MAX и связанной с этим подготовки пилотов

Израильский Boeing 747 в свой последний рейс нарисовал себя в небе / Фото: Pixabay

Федеральное агентство гражданской авиации США объявило, что оно будет единственной структурой, имеющей право выдавать сертификаты летной годности на самолеты Boeing 737 MAX.

В письме, направленном компании Boeing, FAA заявило, что "общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX".

Ранее агентство проводило эту работу совместно с компанией-производителем.

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В письме говорится, что управление не допустит Boeing к выдаче сертификатов, пока не будет в полной мере уверено, что компания "располагает функциональными процессами контроля и проверки качества" и что другие процедуры Boeing соответствуют всем нормативным стандартам.

Ведомство также отметило, что еще не завершило изучение, касающееся изменений в конструкции самолета 737 MAX и связанной с этим подготовки пилотов.

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Напомним, более 400 пилотов подали групповой иск в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

Эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

А еще новости "Сегодня" писали о том, что в "лайнерах мечты" Boeing найден опасный брак. По словам Джона Барнетта, который 32 года проработал в Boeing, в случае разгерметизации кабины 787 Dreamliner все пассажиры могут остаться без воздуха.

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