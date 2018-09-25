США меняют тактику своих военных в Афганистане – Пентагон

Сегодня, 12:04

Ежемесячно от рук боевиков-талибов гибнут сотни афганских военнослужащих и полицейских

Джим Мэттис. Фото: AFP
Джим Мэттис. Фото: AFP

В связи с серьезными потерями, которые наносит афганской армии радикальное исламское движение "Талибан", вооруженные силы США перестраивают тактику своих действий в Афганистане. Об этом заявил министр обороны США Джим Мэттис в понедельник, передает DW.

"За последний год они понесли тяжелые потери", - заявил он.

По его словам, ежемесячно от рук боевиков-талибов гибнут сотни афганских военнослужащих и полицейских.

"Но они продолжают сражаться, и мы перестраиваем свою тактику. Мы оказываем им более значительную поддержку в определенных сферах", - сказал глава Пентагона. Подробностей он не назвал.

Ранее сообщалось, что у войск НАТО в Афганистане сменился командующий. Новым командующим воинским контингентом НАТО в Афганистане назначен генерал Остин Скотт Миллер.

Он принял командование от своего предшественника генерала Джона Николсона, который проработал в этой должности три года. Генерал Миллер ранее возглавлял Объединенное командование специальных операций США.
Афганистан, США, Пентагон, Мэттис

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