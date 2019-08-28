США могут дать Ирану кредиты для развития: названы условия

Мы хотим, чтобы Иран был нормальной страной, - Помпео

/ Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки готовы выделить Ирану финансовые средства для развития страны в случае, если власти изменят свое поведения и выполнят условия, которые ставит Вашингтон.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании NBC.

"Мы очень сосредоточены на том, чтобы найти выход. Мы хотим, чтобы Иран был нормальной страной. Мы хотим, чтобы народ Ирана добился успеха в том, чтобы изменить поведение своего руководства", — сказал он.

"Когда это будет сделано, мы рады будем сесть за стол переговоров с Ираном и предоставить им ресурсы и капитал, необходимые для того, чтобы они стали успешной страной", — заявил Помпео, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон выделить Ирану краткосрочные кредиты, которые позволят этой стране преодолеть экономические последствия санкций США.

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Госсекретарь уточнил, что для этого Ирану надо выполнить условия, которые ставят США. "Как сказал президент США Дональд Трамп, это произойдет тогда, когда будут подходящие условия. Мы достаточно четко объяснили, какие именно это условия. Это произойдет тогда, когда руководство Ирана согласится выполнить их", — пояснил он.

Ранее стало известно, что Иран начал обогащение урана выше 3,67%. Таким образом, Исламская республика сняла с себя часть обязательств, наложенных "ядерной сделкой".

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3,67% обогащения – это был максимальный показатель обогащения урана, который был предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий. Таким образом исключалась возможность применения обогащенного урана в военных целях.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Как мы уже писали, в прошлом году президент США Дональд Трамп официально вывел свою страну из соглашения по ядерной программе Ирана.

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