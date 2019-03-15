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США могут наказать Китай из-за нарушения прав мусульманского населения

Сегодня, 02:54

Китайские власти создали лагеря для мусульман

Фото: Pixabay
США могут наказать Китай из-за нарушения прав мусульманского населения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/af6/f10/5c8af6f10e433.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/af6/f10/5c8af6f10e433.jpg США Китайские власти создали лагеря для мусульман

США могут ввести санкции против Китая из-за нарушения прав мусульманского населения. Об этом сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино, – информирует Reuters.

"Мы склоняемся к тому, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях. Мы рассматриваем возможность введения санкций", — подчеркнул он.

В Китае долго отрицали принудительное заключение мусульман в своеобразные лагеря. Впервые существование лагерей признали в Китае октябре 2018 года. В лагерях в них преподают право, занимаются идеологическим воспитанием, помогают исправить поведение, выучить китайский язык.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения. 

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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Тег Китай, США, мусульмане, лагерь, санкции

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Источник:

Reuters

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