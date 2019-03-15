США могут наказать Китай из-за нарушения прав мусульманского населения
Китайские власти создали лагеря для мусульман
США могут ввести санкции против Китая из-за нарушения прав мусульманского населения. Об этом сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино, – информирует Reuters.
"Мы склоняемся к тому, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях. Мы рассматриваем возможность введения санкций", — подчеркнул он.
В Китае долго отрицали принудительное заключение мусульман в своеобразные лагеря. Впервые существование лагерей признали в Китае октябре 2018 года. В лагерях в них преподают право, занимаются идеологическим воспитанием, помогают исправить поведение, выучить китайский язык.
Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.
Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.
А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:
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