США могут наказать Турцию за покупку российских систем С-400

США считают, что приобретаемые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 представляют угрозу для истребителей пятого поколения F-35, в связи с чем Вашингтон может ввести санкции в адрес Анкары.

Об этом пишет в среду, 14 ноября, Анатолийское агентство со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне.

"Не могу сказать точно, будут ли введены санкции в отношении Анкары из-за контракта по С-400, однако такая вероятность существует, администрация США не испытывает оптимизма по данному вопросу. Расположение ЗРС С-400 в районах, где будут совершать полеты F-35, является угрозой, - отметил источник агентства. - Турция является суверенным государством, которое вправе принимать решения по закупке ЗРК, но с точки зрения интеграции в системы НАТО российские комплексы являются проблемными. Переговоры между Вашингтоном и Анкарой по данному вопросу продолжаются".

Кроме того, источник также рассказал о "позитивной тенденции" в переговорах Турции и США по закупкам комплексов Patriot.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 отразилось бы на ее участии в совместных с США военно-промышленных проектах, в том числе том, который предусматривает производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Вашингтон уже не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 у России не соответствует интересам НАТО. Со своей стороны президент России Владимир Путин сообщил весной на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что Москва приняла решение ускорить поставки Анкаре С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля заявил, что Турция не откажется от покупки этих ЗРС у России. 6 мая глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что если США в связи с контрактом по C-400 "примут решение о введении санкций в отношении Анкары или ограничат визовый режим с Турцией, то последует решительный ответ".