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США могут непропорционально ответить в случае иранских атак – Трамп

6 января, 01:28

«Мы быстро и в полной мере нанесем ответный удар», - заявил Трамп

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

США готовы к быстрому и, возможно, непропорциональному ответу, если Иран будет атаковать американские объекты, заявил президент США Дональд Трамп.

"Эти мои публикации играют роль предупреждения для конгресса США, что если Иран нанесет удар по любому гражданину или объекту США, то мы быстро и в полной мере нанесем ответный удар, причем, возможно, – непропорциональным образом", – написал он в своем Twitter.

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Днем ране Трамп предупредил, что США выбрали 52 иранских объекта, по которым будут готовы нанести удар в случае иранских атак против американцев или американских объектов.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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Иран США атака Дональд Трамп ответ

Источник: Интерфакс

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