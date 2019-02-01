США могут объявить о выходе из "ракетного договора"

Соглашение прекратит действие через 6 месяцев после объявления США о выходе

Фото из открытых источников.

США могут объявить о выходе из "ракетного договора" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f5/e76/5c53f5e7654be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f5/e76/5c53f5e7654be.jpg 2019-02-01T09:34:00+02:00 США Соглашение прекратит действие через 6 месяцев после объявления США о выходе

Уже в пятницу США могут объявить о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности на фоне длительных замечаний Вашингтона о нарушениях данного соглашения Россией. Об этом сообщают международные агентства новостей со ссылкой на заявления американских чиновников.

Соглашение было подписано в 1987 году президентам США и СССР и стала первой сделкой по контролю за вооружениями, которая запретила целый класс вооружений: крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 километров.

Россия же отвергает обвинения в том, что она нарушает соглашение.

Главным полигоном размещения и целью соответствующих ракет во время "холодной войны" между СССР и США была территория Европы. Сейчас страны Европы выражают наибольшую заинтересованность в сохранении соглашения, стремясь избежать наращивания США и Россией соответствующих вооружений в регионе.

Примером нарушения договора со стороны России называют ракетные комплексы "Искандер", которые по сообщениям прессы, на постоянной основе размещены Россией в Калининграде и на границе между Россией и Украиной.

"Для того, чтобы любая сделка о контроле над вооружениями работала, каждая сторона должна выполнять ее требования. Хотя США и союзники по НАТО годами работали ради сохранения Договора, Россия разработала ракету, которая нарушает его основные положения", – заявила недавно посол США в НАТО Кей Хачисон.

Сообщается, что США также выражают беспокойство по поводу развертывания Китаем вооружений, которые выходят за пределы, установленные соглашением. Китай не является стороной Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил декабре, что Вашингтон даст Москве 60 дней, чтобы вернуться к выполнению соглашения, и только после этого обнародует официальную позицию относительно выхода из договора. Установленный срок подходит к концу в субботу и ожидается, что Администрация объявит о провале попыток возобновить выполнение условий соглашения. Соглашение прекратит действие через 6 месяцев после объявления США о ее выходе, если это произойдет. Это дает время для спасения договора.

В России, в свою очередь заявили, что сделают все возможное для спасения сделки и обвинили США в игнорировании интересов Европы.

Решение США осудила Беатрис Финн, исполнительный директор Международной кампании за отказ от ядерных вооружений.

"Если США обеспокоены, что Россия нарушает Договор, то выход из нее – это худший возможный выбор, потому что это позволит и России выйти из договора. Не знаю, как еще сказать, насколько это плохая идея. Это решение не будет иметь никакого влияния на Россию и Китай. Вот вам цитата, которая указывает, что США поддерживают идею гонки ядерных вооружений. "Это позволит нам разработать и построить системы, над которыми мы не работали, потому что придерживались соглашения". И знаете, что больше всего пугает? Эти ракеты построены, чтобы их использовали против европейских городов. Трамп и Путин играют в игру, в которой полное уничтожение грозит большим и малым городам на территории Европейского континента. И наши правительства не делают достаточно, чтобы нас защитить от этого! Правительства Европы не могут допустить и легитимизировать угрозы использования ядерного оружия на их территории. Они все должны присоединиться к соглашению о запрещении ядерного оружия!", – заявила Фин.

Эксперт по вопросам ядерного разоружения, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер длительное время критиковал намерения США выйти из Договора.

"Решение Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности возложит ответственность за развал этого договора на США, спровоцирует напряжение в НАТО и позволит России разместить ракеты средней дальности наземного базирования, на которые в США сейчас нет аналогичного ответа. Это глупо", – писал Пайфер в октябре 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО должна готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению. Об этом заявил в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии в среду на неформальную встречу министров обороны Евросоюза, которая проходит в Бухаресте, заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который важен для европейской безопасности.

Тем временем Россия отказывается признавать выход США из ракетного договора.

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