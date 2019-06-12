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США могут отправить в Польшу две тысячи солдат

12 июня, 20:52

Они будут переброшены из Германии или из других стран

Фото: AFP

США могут увеличить свой военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете Белого дома.

Трампа спросили, сколько военнослужащих США собираются направить в Польшу. "Речь идет о двух тысях военнослужащих, но они будут переброшены из Германии или из других мест", — сказал Трамп.

"Не будет отправлено никаких дополнительных войск в Европу, мы перебросим их из другого места. Как вы знаете, у нас 52 тыс. военнослужащих в Германии", — пояснил президент.

Ранее сообщалось, что США направят в Польшу тысячу военнослужащих

Как сообщалось, президент Польши предложил закрепить членство в ЕС и НАТО в Конституции страны. Анджей Дуда считает, что необходимо гарантировать присутствие страны в ЕС и НАТО.

Ранее Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики. 

"Я надеюсь, что это присутствие (НАТО) с годами будет расширяться, что у нас будут не только солдаты из разных армий Североатлантического альянса, но также будут часто проводиться учения, потому что чрезвычайно важно координировать действия подразделений, проводить совместные тренировки солдат, чтобы довести до совершенства выход из различных ситуаций и выполнение различных задач тактического характера", - сказал Дуда.

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Тег Польша

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Источник:

ТАСС

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