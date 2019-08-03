Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов

Фото: REUTERS/Brian Snyder

США могут поднять еще выше поднять пошлины на товары из Китая после 1 сентября https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 2019-08-03T01:16:00+03:00 США Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что может еще выше поднять таможенные пошлины импорт из Китая после 1 сентября, если Пекин не приложит усилия для заключения торговой сделки с Вашингтоном.

"Они должны сделать очень многое до 1 сентября. Честно говоря, если они этого не сделают, я всегда могу значительно увеличить пошлины. Другими словами, я мог бы увеличить их, если бы захотел, я мог бы увеличить их до очень больших значений", — отметил президент.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов.

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Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20) в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Ранее на этой неделе в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

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