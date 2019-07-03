США могут пойти на ряд уступок, если КНДР заморозит программу вооружений
Правительство не готово снимать с КНДР санкции, если ее власти заморозят свою программу по разработке вооружений
Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы на время двусторонних переговоров власти КНДР полностью заморозили свою программу по разработке оружия массового поражения, и готова пойти на определенные уступки ради этого. Об этом сообщил "Аксиос" со ссылкой на спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна, который провел для журналистов беседу в формате "не для печати".
Дипломат рассказал журналистам в воскресенье о ситуации вокруг КНДР при условии, что его высказывания не будут опубликованы. Как пояснил портал, Бигэн на борту самолета американского госсекретаря прояснил журналистам подробности переговоров с Пхеньяном, возвращаясь из Южной Кореи в США.
Спецпредставитель, по мнению портала, дал понять, что "хочет быть более гибким с Северной Кореей" по сравнению со сторонниками более жесткого курса в вашингтонской администрации. По словам Бигэна, американское правительство не готово снимать с КНДР санкции, если ее власти заморозят свою программу по разработке вооружений, но может пойти на такие уступки, как предоставление гуманитарной помощи и повышение уровня дипломатических отношений — открытие дипломатических "представительств в столицах" обеих стран.
Йонбен – крупнейший ядерный объект КНДР, созданный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.
Напомним, в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.
Ранее мы писалиДональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.
После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.
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