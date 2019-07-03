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США могут пойти на ряд уступок, если КНДР заморозит программу вооружений

3 июля, 04:30

Правительство не готово снимать с КНДР санкции, если ее власти заморозят свою программу по разработке вооружений

Фото: AFP

Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы на время двусторонних переговоров власти КНДР полностью заморозили свою программу по разработке оружия массового поражения, и готова пойти на определенные уступки ради этого. Об этом сообщил "Аксиос" со ссылкой на спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна, который провел для журналистов беседу в формате "не для печати".

Дипломат рассказал журналистам в воскресенье о ситуации вокруг КНДР при условии, что его высказывания не будут опубликованы. Как пояснил портал, Бигэн на борту самолета американского госсекретаря прояснил журналистам подробности переговоров с Пхеньяном, возвращаясь из Южной Кореи в США.

Спецпредставитель, по мнению портала, дал понять, что "хочет быть более гибким с Северной Кореей" по сравнению со сторонниками более жесткого курса в вашингтонской администрации. По словам Бигэна, американское правительство не готово снимать с КНДР санкции, если ее власти заморозят свою программу по разработке вооружений, но может пойти на такие уступки, как предоставление гуманитарной помощи и повышение уровня дипломатических отношений — открытие дипломатических "представительств в столицах" обеих стран.

Йонбен – крупнейший ядерный объект КНДР, созданный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

Напомним, в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писалиДональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.


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Тег США, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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