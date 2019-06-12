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США могут представить убежище венесуэльцам

12 июня, 01:12

Из-за кризиса число венесуэльцев, покинувших родину, достигло четырех миллионов человек

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

США рассматривают возможность предоставления убежища гражданам Венесуэлы, покинувшим свою страну на фоне обострившегося кризиса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы рассматриваем это", — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщали на прошлой неделе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции, число венесуэльцев, покинувших родину, достигло 4 млн человек.

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Тег Венесуэла, США, Трамп, беженцы, убежище

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Источник:

ТАСС

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