США могут представить убежище венесуэльцам
Из-за кризиса число венесуэльцев, покинувших родину, достигло четырех миллионов человек
США рассматривают возможность предоставления убежища гражданам Венесуэлы, покинувшим свою страну на фоне обострившегося кризиса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы рассматриваем это", — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.
Как сообщали на прошлой неделе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции, число венесуэльцев, покинувших родину, достигло 4 млн человек.
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