США могут рассмотреть санкции против России из-за силового вмешательства в Беларуси

Госдепартамент США также работает над санкциями против семи белорусов

Соединенные Штаты могут рассмотреть введение санкций против России в случае ее открытого силового вмешательства в ситуацию в Беларуси, где после выборов 9 августа вспыхнули протесты из-за фальсификаций. Об этом сообщил на условиях анонимности американский чиновник, передает Reuters.

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Собеседник агентства уточнил, что заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ходе встреч в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными должностными лицами на прошлой неделе ясно дал понять, "что в американо-российских отношениях наступят последствия, если россияне открыто вмешаются с применением силы в Беларуси".

Биган подчеркнул, что последствия для России наступят независимо от того, кто выиграет президентские выборы в США 3 ноября из-за определенных настроений в американском Конгрессе.

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Кроме того, высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил во вторник, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации выборов 9 августа и насилию против мирных демонстрантов.

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"У нас есть группа из семи человек, с которыми мы работаем с Министерством финансов над пакетом доказательств, чтобы ввести санкции. Это минимальное усилие, чтобы... не просто назвать и опозорить, но показать, что, когда люди крадут выборы и совершают насилие против мирных демонстрантов... должна быть определенная ответственность", - подчеркнул собеседник агентства.

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Он не назвал имена семи белорусов, против которых готовят санкции, но отметил, что Лукашенко уже находится под санкциями США.

Напомним, на днях в Белом доме заявили, что несмотря на визит заместитель госсекретаря США в Россию для обсуждения ситуации в Беларуси, Россия по-прежнему должна не нарушать суверенитет Беларуси.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели индивидуальные санкции в отношении Беларуси, став первыми странами Евросоюза, которые наказали белорусских политиков за фальсификации на президентских выборах и насилие над участниками вспыхнувших после этого протестов.

1 сентября в Беларуси произошли стычки между вышедшими на протест студентами и силовиками:

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