Трамп увеличивал расходы на оборону в каждом из его бюджетов с момента вступления в должность в 2017 году

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

США могут сократить военные расходы: Трамп сделал заявление https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-07-31T09:16:14+03:00 США Трамп увеличивал расходы на оборону в каждом из его бюджетов с момента вступления в должность в 2017 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может рассмотреть сокращение расходов на оборону в будущих бюджетах после наращивания военных расходов в последние годы. Об этом сообщает Reuters.

"У нас сейчас очень сильные военные. Значительно сильнее после последнего бюджета. Поэтому в дальнейшем, в какой-то момент, я смогу сократить (расходы). Но мы должны были восстановить наши вооруженные силы", – сказал Трамп в интервью кабельному каналу C-Span.

Трамп добавил, что армия сейчас очень близко к "полному восстановлению".

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Ожидается, что Сенат проголосует на этой неделе за поддерживаемый Трампом бюджет, который предусматривает 738 млрд долларов на оборонные расходы. Дефицит бюджета при этом будет достигать почти 1 трлн долларов.

Трамп увеличивал расходы на оборону в каждом из его бюджетов с момента вступления в должность в 2017 году, обвиняя своих предшественников в недостаточном финансировании военных.

Ранее сообщалось, что в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс, предлагается увеличить расходы на оборону на 5%. Бюджетный запрос Пентагона на будущий год предусматривает, в частности, выделение 200 млн долларов на военную помощь Украине, 14 млрд долларов предлагается потратить на ядерные вооружения, еще 13,6 млрд долларов — на противоракетную оборону.

Напомним, военно-морские силы США собираются ускорить процесс разработки крупных необитаемых надводных аппаратов. Об этом сообщил в среду журналистам начальник штаба американских ВМС адмирал Джон Ричардсон, комментируя новый бюджетный запрос Пентагона. Белый дом передал в понедельник на рассмотрение Конгресса США проект федерального бюджета на 2020 финансовый год.

Ранее мы писали о том, что США запланировали испытания ракет средней дальности.

Также сообщалось, что Пентагон заключил масштабную сделку на разработку гиперзвукового оружия.

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