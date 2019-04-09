США могут создать под своим руководством коалицию для исследований Луны

Президент США Дональд Трамп поставил задачу обеспечить пребывание людей на Луне

Фото: Pixabay

США могут создать под своим руководством коалицию для исследований Луны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6d1/7d4/5c86d17d48115.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6d1/7d4/5c86d17d48115.jpg 2019-04-09T04:49:00+03:00 США Президент США Дональд Трамп поставил задачу обеспечить пребывание людей на Луне

Международная программа изучения Луны должна осуществляться под эгидой США. Об этом заявил в интервью телекомпании Fox News директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн.

"Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну, это — США, — заявил он. — Именно в этом состоит наша цель. На Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс я встречался с 20 руководителями национальных космических ведомств по вопросу о возвращении астронавтов на Луну".

"Президент США Дональд Трамп поставил перед нами задачу: обеспечить пребывание на Луне, на этот раз мы возвращаемся на Луну, чтобы там остаться. Он дал нам указание взаимодействовать с коммерческими партнерами, с международными партнерами в использовании лунных ресурсов. На Луне имеются сотни миллионов тонн водяного льда и его можно использовать для поддержания жизни, для получения воздуха и в качестве ракетного топлива. Мы хотим воспользоваться этими возможностями и имеющимися технологиями и применить их для того, чтобы организовать экспедицию на Марс, — продолжал директор НАСА. — Президент поставил перед нами большие задачи и установил срок — к 2024 году".

К 2028 году американские ученые планируют высадить на Луну людей для исследования всей территории спутника.



Для этого NASA хочет получить из американской казны уже в следующем году 21 млрд долларов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Ранее Трамп создал командование Космическими силами США.

Напомним, что распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня, заявив, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Добавим, что ранее Китай посадил аппарат на обратной стороне Луны. Chang'e-4 стал первым космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на невидимой с Земли стороне Луны. Зонд состоял из посадочного аппарата и лунохода.

Напомним, что члены экипажа американского космического корабля "Аполлон-11" совершили первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Всего на Луне в ходе шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов.

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